Yerli kit ile 30 dakikada tespit

KOVİD-19 tespitinde altın standart olan PCR yöntemine alternatif sunacak bir çalışmayı desteklediklerini kaydeden TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, projenintek bir virüsün ağırlığını bile ölçümleyebilecek hassasiyette olacağını belirtti.Proje kapsamında çok kısa bir analiz zamanıyla (30 dk.) hızlıca tespit için nanomekanik tartılma yöntemine dayanan bir prototipinin geliştirilmesinin hedeflendiğini söyleyen Mandal, "Hastadan alınan oral (ağızdan) swab örneğindeki virüslerin, küçük bir iğneden spreylenme vasıtasıyla nanomekanik algılayıcıya aktarılması planlanıyor. Analiz hızını ve algılama sınırını en az 250 kat daha iyileştirerek yüz binde bir molekül algılayabilme seviyesi sağlanacak" açıklamasında bulundu.Mandal, Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, İTÜ Çekirdek ve ODTÜ Teknokent'in yürütecekleri hızlandırıcı programlarına da 600 bin TL tutarında ek bütçe sağlayacaklarını söyledi.FDA onayı almış moleküler modelleme yolu ile yeniden konumlandırılan ilaçların çalışma süreçlerinin kısaltılması durumunda ilaç projelerinin 9 aydan önce sonuçlanmasının mümkün olduğunu kaydeden Mandal, "Projeler kapsamında klinik öncesi laboratuvar ortamında ve hayvan çalışmaları yapılacak. Bu çalışmalar, bir tanesi TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde de bulunan BSL3 olarak adlandırılan özel havalandırmalı izole laboratuvarlarda yapılıyor" şeklinde konuştu.COVID-19Türkiye Platformu bünyesinde 25 farklı üniversite, 8 kamu Ar-Ge birimi ve 8 farklı özel sektör kuruluşu yer aldığını bildiren Mandal, sürecin en fazla 9 ila 12 ay arasında sonuçlanmasını planladıklarını aktardı.