23 Nisan’da Türkiye İstiklal Marşı okuyacak

23 Nisan TBMM'nin açılışı ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yıl kutlamaları koronavirüs salgının gölgesinde yapılacak. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 23 Nisan akşamında Meclis bahçesinde, bütün illerden canlı bağlantıların yapılacağı, geniş katılımlı bir resepsiyon planladıklarına ancak iptal etmek zorunda kaldıklarını belirterek, "Onun yerine 23 Nisan akşamı saat 21.00'de bütün vatandaşlarımızı evlerinden İstiklal Marşı okumaya davet ediyorum. Aynı şekilde televizyonlar da yayınlarına aynı saat itibariyle İstiklal Marşı yayınlayacak. Ben de buna Meclis bahçemizden katılacağım" dedi.