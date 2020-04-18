Abdulhamithan türbesinde hakaret yağdırmıştı! Kıskıvrak yakalandı

Geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabı üzerinden İlimiz Fatih ilçesinde bulunan Abdulhamithan türbesine giderek hakaret içerikli sözler sarf ettiği belirlenen bir şüpheli tespit edilmişti.

Yapılan araştırmada şüphelinin Şaban G. (56) isimli şahıs olduğu anlaşılması üzerine yakalanmasına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldı.

Yapılan araştırmalarda;



Şüpheli şahsın Üsküdar ilçesi Mimar Sinan Mahallesinde bulunan bir adreste ikamet ettiği belirlendi. İkamet çevresinde alınan tedbirlerin devamında İrfan T. (35) isimli şahısla birlikte ikametten çıkan Şaban G. isimli şahıs dün tsaat 18.00 sıralarında yakalandı.

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Yapılan araştırmalarda her iki şahsın da sosyal medya hesapları üzerinden yapmış oldukları paylaşımlarla Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanına hakaret ettikleri, Şaban G. isimli şahsın görevlilere kendisini "Resulullah" olarak beyan ederek dini değerlere hakarette bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerin yapılan sorgulamalarında İrfan T. isimli şahsın herhangi bir aranma ya da suç kaydına rastlanılmazken, Şaban G. isimli şahsın ise farklı tarihlerde (2) "Cumhurbaşkanına Hakaret", (1) "Halkın Bir Kesimini Sosyal Sınıf Din Mezhep Cinsiyet Bölge Farklılığına Dayanarak Alenen Aşağılama", (1) "Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Alenen Aşağılama" ve (1) "Atatürk'ün Hatırasına Alenen Hakaret" olmak üzere (5) aranma kaydı bulunduğu belirlendi.



Konu ile ilgili yakalanan şahıslar "Cumhurbaşkanına Hakaret", "Halkın Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama" ile "Suçluyu Övme" suçlarından adli makamlara sevk edildi.



