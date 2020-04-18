Alkışlarla taburcu oldular

Konya'da Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'nde virüsü yenen 92 yaşındaki Alzheimer hastası İbrahim Erkan, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu oldu. Kızı Rabia Özer, "Başında refakatçi olarak kaldım. Sürekli moral vermeye çalıştım" dedi.Tunceli'de 84 yaşındaki Selvi Demirci ile 27 yaşındaki Yasin Akoğul alkışlarla taburcu oldu. Vali Tuncay Sonel, Tunceli'de şu ana kadar ortaya çıkan 8 pozitif vakadan 7'nin iyileşerek taburcu olduğunu, bir hastanın tedavisinin devam ettiğini bildirdi.Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, koronavirüsü yenen Cevriye Güre (82), sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden taburcu edildi. Güre'nin eşi Bilal Güre'nin (82) tedavisi ise devam ediyor.İstanbul'da 82 yaşındaki Pervin Bekar korona virüse karşı verdiği mücadelesini kazandı. Kendisini alkışlarla uğurlayan sağlık ekiplerine, "Hakkınızı helal edin" diye seslendi. Sultangazi'de 14 gün boyunca yoğun bakımda kalan ve yaklaşık bir ay tedavi gören 50 yaşındaki Ahmet Demir, alkışlar eşliğinde taburcu oldu.Ankara'da 80 yaşındaki Mustafa Durmaz, Etimesgut Şehit Sait Öztürk Devlet Hastanesi'ndeki 14 günlük tedavnin ardından virüsü yenerek alkışlar arasında taburcu oldu. Sağlık çalışanlarını selamlayan Mustafa Durmaz, "Hepinize teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Burada çalışanlara Allah kolaylıklar ihsan eylesin" dedi.