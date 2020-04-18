‘Bayan Sus’tan evde kal çağrısı

İstanbul'da 44 yıl önce hemşire kıyafetiyle "sus" pozu verdiği fotoğrafıyla hafızalara kazınan eski model Dilek Tunca, "evde kal" çağrılarına destek verdi. Yakın çevresinin kendisine 'Bayan Sus' isimini taktığını söyleyen Tunca 'O dönem hemşire olduğumu sanan çoktu. Sağlık çalışanlarının bilhassa hemşire kardeşlerimin gayretlerini takdirle izliyorum. Hemşire kardeşlerim şartlar ne kadar zor olursa olsun bu sürecin de üstesinden gelecektir. Onlarla gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Kendilerine kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Vatandaşlarımız bu süreçte evlerinde kalarak sağlık çalışanlarına destek olması gerekir. Salgının önlenmesinde herkes kendi mücadelesini vermesi gerekir. Eğer toplumumuz uzmanların önerilerine uyarsa, salgının bulaşma riski en aza inececektir." dedi.