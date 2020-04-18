Datça’da ihtiyacı olanlara çorba dağıtıyor

Muğla'nın dünyaca ünlü turizm merkezi Datça İlçesi'nde yerel bir işletmeci olan Murat Balıkçı, koronavirüs süresince gönüllü çalışarak oluşturduğu yardım ağında çorba dağıtması ilçe halkının gönlünde yer etti. Yardımlaşma için çorba dağıtımı yapan ve bunun için para kabul etmeyen işletmeci Balıkçı ve arkadaşları her gün pek çok insana gıda ve hijyen malzemesi de ulaştırıyor.





EVDEN ÇIKAMAYANLARA VE İŞİNİ KAYBEDENLERE ÇORBA DAĞITILIYOR

Sosyal medyadan, Whatssapp'tan gruplar kuran hayırsever işletmeci Murat Balıkçı, işini kaybedenlerin ve kronik rahatsızlığı olduğu için evden çıkamayanların sofralarına en azından bir tas sıcak çorba desteğinde bulunmak için bu yola çıktıklarını belirtti.

Balıkçı, sosyal medya adresinde her öğünde çorba çeşidini duyurup alerjisi olanları da not alıyor. İşletmeci, "Çorba Hazır! Dayanışma ile hazırlandı! Ücretsiz olarak ihtiyacı olanlar alabilir veya gönüllülerden isteyebilirsiniz. Alerji durumu olanlar dağıtıcı arkadaşlara nelere alerjisi olduğunu mutlaka söylesinler" diye duyuru da yaptı.



