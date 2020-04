Trabzon'daki karantina sonrası memleketi Mersin'e giden Türk vatandaşlardan Nevin İlgin, "Burada karantinada kaldığımız sürece her şey mükemmeldi. Devletimizin büyüklüğünü her zaman görüyoruz. Yurt dışında yaşayanlar sağlıklarından endişeli yaşıyorlar. Türkiye tüm devletlerden her şeyde önde. Sağlıkta bir numara. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.