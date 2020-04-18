Hastalığı yendiler, bağış için koştular

Kütahya Tavşanlı'da Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliye Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 6 günlük tedaviyle koronavirüsü yenen evli ve iki çocuk babası polis memuru Ünal Kılınç (38), Kızılay Eskişehir Batı Anadolu Bölge Kan Merkezi'nde immün plazma bağışında bulundu. Kılınç'tan alınan plazma iki hastada kullanılacak. İngiltere'de yaşayan ve koronavirüs tedavisi Kayseri Şehir Hastanesi'nde tamamlanan gurbetçi Özkan Kayaardı, "immün plazma" bağışladı. Eşi de aynı hastanede hemşire olan Kayaardı, diğer hastalara umut olmak için immün plazma bağışında bulunduğunu söyledi. Kayaardı'nın eşi Elif Kayaardı da mesleği ve eşi ile gurur duyduğunu kaydetti.