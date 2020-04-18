Helal olsun sizlere

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Servisi'nde 2 yıldır hemşire olarak görev yapan 23 yaşındaki Özgür Civan, yakalandığı koronavirüsü yendi. 14 günlük karantinanın ardından da immüm plazma bağışçısı oldu. Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Tufan Ertop ile birlikte Kızılay'ın aracında bağışta bulunan Civan'dan alınan plazma, Kepez Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde entübe olan 77 yaşındaki Aynur Çiftçi ve yine yoğun bakım ünitesinde cihaza bağlı olan KOAH hastası 86 yaşındaki Mehmet Soytürk'e nakledildi. Doktorlar her iki hastanın da ilk test sonuçlarının negatif olduğunu bildirdi. Hemşire Civan, "Şimdi başka hastalara şifa olma zamanı. Hasstalığı yendim. Şimdi görevimin başına döneceğim" diye konuştu. Trabzon'da Vakfıkebir Devlet Hastanesi Acil servisinde görevli doktor Selin Ünal, 14 günlük tedavi ile virüsü yenince, meslektaşlarının alkışları ve kemençe eşliğinde horon çekilerek taburcu edildi. Ünal, "Nefes darlığı şikayetim olunca test yaptırdım. Ateş ve öksürük şikayetim olmadı. Bu süre zarfında meslektaşlarım hep yanımdaydı, gerçekten sıkıntılı bir süreç. Bu nedenle herkesin evinde kalması gerekiyor. Aslında çok şikayetim olmadan bu süreci geçirdim. immün plazma da vermek istiyorum. Bir hafta sonra görevime başlayacağım" dedi.