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'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 159 kişiye para cezası

'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerine ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 159 kişiye ceza kesildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 18.4.2020 21:04 Güncelleme Tarihi: 18.4.2020 21:05 ABONE OL
Malatya'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 159 kişiye para cezası

Malatya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerine ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 159 kişiye ceza kesildi.

İçişleri Bakanlığının, Kovid-19 ile mücadele kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün süreyle sokağa çıkma kısıtlaması getirmesi nedeniyle Malatya'da cadde ve sokaklar boşaldı.

Polis ekiplerince kent genelinde yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 159 kişiye 3 bin 150'şer lira idari ceza uygulandı.

Ekiplerin kent genelinde denetim ve kontrolleri devam ediyor.

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Malatya'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 159 kişiye para cezası
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