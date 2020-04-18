Normale dönmek için biraz sabır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üyelerin video konferansla katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Koca, şunları kaydetti:

Virüsü sokaktan alıp evinize getirmeyin. Sokağa çıkmayanlar bu mücadelenin görünmeyen kahramanlarıdır. Filyasyon, ilk vakadan beri yürüttüğümüz bir uygulama. Filyasyon oranımız yüzde 97.5'a ulaştı. Filyasyonu dünyada bu kadar yapan tek ülkeyiz.

Erken tedaviye başlamanın bir başka avantajı, hastalığın zatürreye dönüşmesindeki hızın değişmesidir. Önce 65 yaş üstü vatandaşlarımızın dışarı çıkışını yasakladık, sonra gençlerimize bu kısıtlamayı getirdik. Kısıtlamadan sonra 65 yaş üstü pozitif oranı yüzde 30'dan yüzde 18'e düştü. Vaka sayımızdaki artış hızının düşmekte olduğunu görüyoruz. İlerleyen günlerde plato oluşturması şaşırtıcı olmayacaktır.

Biz bir İspanya, bir Amerika değiliz. Hastalığa erken müdahale şansımız, mücadele gücümüz var. Bir şüpheniz varsa hiç vakit kaybetmeyin. Size hizmet verecek gücümüz var.







Bugün (dün) sonucu çıkan 40 bin 270 testle birlikte toplam test sayımız 558 bin 413 oldu. 4 bin 353 yeni vakayla toplam vaka sayımız 78 bin 546'ya ulaştı. 1542 hastamız iyileşti, toplam vefat sayısı bin 769, toplamda 8 bin 631 kişi hastalığı yendi. İyileşen hasta sayımız yakında 10 binin üzerine çıkacak. Yatan ile taburcu edilen hasta sayısı arasında denge oluşmuş durumda.

(23 Nisan'la sokağa çıkma yasağı birleştirilecek iddiası) Gündeme gelmedi. Zannederim haftaya gündeme gelir.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu | Video

(Ercüment Ovalı'nın açıklamaları) Sözü edilen, uluslararası bir ilaç firmasının patentli ilacı. Türkiye'de ruhsatlı, akciğerde tıkaç olan hastalarda uygulanan ve fayda görülen bir ilaç. Kovid-19'la ilgili bu ilacın faydalı olduğuna dair laboratuvar ve klinik çalışmaların da başladığını da biliyoruz. Bununla ilgili ilgili merkeze de 23 Mart'ta aşı ve tedavi ile ilgili herhangi bir çalışmanız varsa bunu projelendirip bize bilgilendirin, dedik. Oradan bize gelmedi. Dünyada araştırmanın nasıl yapılacağı bellidir. Sosyal medya üzerinden insanların umudu ile oynanamaz. İnsanlığa faydalı çalışma yapan herkes bizim için kıymetlidir. 23 Mart'ta bizim çağrımıza cevap verilebilirdi. İlaç ve aşı işi hem milli hem stratejik bir iştir. Sosyal medya üzerinden yapılmaz. Uluslararası firmanın ilacı böyle umutlar tüketilerek ifade edilemez.

Şunu söylüyoruz, önümüzdeki 1 hafta 10 gün içerisinde bir pik noktasına erişebileceğimizi görüyoruz. Devamında düşeceğini biliyoruz. Bunlar bizi asla rahatlatmamalı, tedbiri elden bırakmamalıyız. Bu mücadelede çok önemli üç unsur var. Vakayı tespit edip filyasyon dediğimiz taramayı yapabilir olmak. Tedavide çok güçlü olabilir olmak. Her ikisinde sorunumuz yok hatta çok ilerideyiz. Temas, mesafe ve izolasyonu hiç elden bırakmadan devam edebilir olmak. Bu sağlanırsa yeni bir dalganın oluşumu önlenebilir, erken dönemde hayat normale döner diye düşünüyoruz. Vatandaşımızdan biraz daha sabır ve bize destek olmasını bekliyoruz.

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