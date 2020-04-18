Ölümün eşiğinden hayata dönüş

Fransa'da yaşayan 33 yaşındaki Zekeriya Kılınç, geçirdiği kalp krizi sonrasında kaldırıldığı hastanede 19 gün yoğun bakımda kaldı. Fransız doktorlar, hastanın beyin ölümünün gerçekleştiğini, solunum cihazının fişinin çekileceğini belirterek ailesinden imza istedi. Zekeriya'nın eşi Yasemin ve ağabeyi İlyas Kılınç buna izin vermedi. Umudunu kesmeyen aile Konsolosluk aracılığıyla Türkiye'den yardım istedi. İşte o andan itibaren hayat kurtarma yarışı başladı. Zekeriya, Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen hava ambulansıyla önceki akşam Türkiye'ye getirildi. Konya'da tedavi altına alınan gencin beyin ölümünün gerçekleşmediği, Fransa'nın az daha bir insanı göz göre göre ölüme sürükleyeceği ortaya çıktı. Zekeriya'nın ağabeyi İlyas Kılınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanlığı'na teşekkür ederek "Hava sahası kapalı olmasına rağmen yalnız bırakılmadık. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere herkesten Allah razı olsun. Türkiye gücünü bir kez daha gösterdi" dedi.







Fransa'nın Lyon şehrinde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Zekeriya Kılınç(33) 30 Mart'ta işyerinde çalışırken bir anda yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği belirtilerek ambulansla hastaneye kaldırılan genç adam, götürüldüğü hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Solunum cihazına bağlanan Kılınç'ın tedavi gördüğü hastanedeki doktorlar, yakınlarına hastanın beyin ölümünün gerçekleştiğini öne sürdü. Fransız doktorlar, Zekeriya Kılınç'ın eşi Yasemin Kılınç ve yakınlarından hastanın solunum cihazından ayrılması gerektiğini belirterek imza almak istedi.







Hastanın solunum cihazından çekilmesinin ardından hayatını kaybedeceğini öğrenen eşi Yasemin ve ağabeyi İlyas Kılınç perişan oldu. İlyas Kılınç hemen kardeşi Zekeriya'nın beyin radyolojik görüntülerini Türkiye'deki doktorlara gönderdi. Doktorlar, bilinci kapalı olan ancak uyanma ihtimali olan hastanın yaşam desteğinin kesilmemesi gerektiğini belirtti. Bunun üzerine İlyas Kılınç konsolosluk aracılığıyla önceki akşam "Kardeşimi kurtarın" diyerek Türkiye'den yardım istedi. İşte o andan itibaren hareketli saatler başladı. Türkiye'nin Fransa Başkonsolosluğu, Sağlık Bakanlığıyla irtibata geçerek ailenin yoğun bakımdaki hastayı Türkiye'ye götürmek istediğini iletti. Sağlık Bakanlığı da kısa sürede gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra Ankara'dan hava ambulansını Fransa'nın Lyon şehrine gönderdi. İçerisinde yoğun bakım ünitesi de bulunan hava ambulansı önceki akşam saat 21.00 sıralarında Zekeriya Kılınç'ı Fransa'dan alıp Konya'ya getirdi. Konya Havalimanı'na inen hava ambulansındaki hasta hemen Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Zekeriya Kılınç'ın şu an yaşam destek ünitesinde solunum cihazına bağlı yaşadığı, az da olsa kendi solunumunun bulunduğu, ışık refleksi ve diğer reflekslerinin de bulunması nedeniyle beyin ölümünün olmadığı belirtildi. Hastane yetkilileri Kılınç'ın yoğun bakımda tedavisinin yapıldığını belirtti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hava sahasının kapalı olmasına rağmen kardeşinin Türkiye'ye getirildiğini belirten ağabey İlyas Kılınç, Sağlık Bakanlığı'na teşekkür etti ve " Devletimiz büyüklüğünü gösterdi ve yalnız kalmadık" dedi.

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