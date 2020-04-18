Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan yurt ve spor tesisi açıklaması!

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu yıl sonuna kadar açılacak spor tesisi ve yurtlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kasapoğlu, 130 gençlik ve spor tesisini, 2022 sonunda da 109 bin 910 yataklı 94 yurdu hizmete açmayı planladıklarını bildirdi.

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