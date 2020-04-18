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haberi: 18 Nisan vakalarını açıkladı! 10 binin üzerinde hastamız coronayı yendi

Corona virüsle ilgili gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün olduğu gibi bugün de corona virüsle ilgili günlük sayıları hesabından paylaştı. Buna göre 18 Nisan'da : toplam 40 bin 520 test yapıldı, 3783 yeni vaka tespit edildi. Bugün 121 vatandaşımız hayatını kaybederken, toplam 10 bin 453 vatandaşımız ise corona virüsü yendi. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 18.4.2020 20:10 Güncelleme Tarihi: 18.4.2020 20:11 ABONE OL
Son dakika haberi: Bakan Koca 18 Nisan corona virüs vakalarını açıkladı! 10 binin üzerinde hastamız coronayı yendi

Corona virüsle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün olduğu gibi bugün de corona virüsle ilgili günlük sayıları sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre 18 Nisan'da : toplam 40 bin 520 test yapıldı, 3783 yeni vaka tespit edildi. Bugün 121 vatandaşımız hayatını kaybederken, toplam 10 bin 453 vatandaşımız ise corona virüsü yendi.

Son dakika: Bakan Koca 18 Nisan güncel corona virüs tablosunu paylaştı! Türkiye'de son 24 saatte 3783 vaka tespit edildi... | Video

İYİLEŞEN HASTAMIZ 10 BİNİN ÜZERİNE ÇIKTI
Türkiye'nin corona virüsle ilk günden itibaren sürdürdüğü mücadelesi sonucunda vaka sayıları dünyaya oranla hep gerilerde seyrediyor. Özellikle sağlık alanında atılan başarılı adımlar corona virüste can kaybı sayısını bir hayli azaltıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı 18 Nisan verilerine göre Türkiye'de toplamda 10 bin 453 vatandaşımız corona virüsü yendi ve sağlığına kavuştu. Yapılan test sayısına oranla yeni vaka sayılarında da bir hayli azalma var. İşte 18 Nisan güncel corona virüs tablosu:

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Son dakika haberi: Bakan Koca 18 Nisan corona virüs vakalarını açıkladı! 10 binin üzerinde hastamız coronayı yendi
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