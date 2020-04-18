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haberleri: madde madde açıkladı! Celp ve terhis tarihleri neden ertelendi?

... Milli savunma Bakanlığı, sosyal medya platformu Twitter'daki hesabından celp ve terhislerin ertelenmesine ilişkin bir bilgilendirme yayınladı. Yayınlanan bilgilendirme metni ile askerlerin ve kamuoyunun kafasındaki soru işaretleri giderildi. İşte 'nin paylaşımında yer alan o ifadeler...

Giriş Tarihi: 18.4.2020 12:28 Güncelleme Tarihi: 18.4.2020 12:31 ABONE OL
Son dakika haberleri: MSB madde madde açıkladı! Celp ve terhis tarihleri neden ertelendi?

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından bir bilgilendirme yayınladı. Yayınlanan metinde, askerlerin celp ve terhis tarihlerinin neden ertelendiği madde madde duyuruldu.

MSB SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Coronavirüs tedbirleri kapsamında askerlerin terhisleri ve celpleri bir ay süre ile uzatılmıştı. Karardan yüz binlerce kişi etkilenirken, ertelemenin temel nedenleri merak ediliyordu. MSB yayınladığı bildiri ile kafalardaki soru işaretlerini giderdi.

İşte madde madde celp ve terhislerin ertelenmesinin nedenleri...

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Son dakika haberleri: MSB madde madde açıkladı! Celp ve terhis tarihleri neden ertelendi?
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