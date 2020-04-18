Son dakika haberleri: MSB madde madde açıkladı! Celp ve terhis tarihleri neden ertelendi?

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından bir bilgilendirme yayınladı. Yayınlanan metinde, askerlerin celp ve terhis tarihlerinin neden ertelendiği madde madde duyuruldu.

MSB SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Coronavirüs tedbirleri kapsamında askerlerin terhisleri ve celpleri bir ay süre ile uzatılmıştı. Karardan yüz binlerce kişi etkilenirken, ertelemenin temel nedenleri merak ediliyordu. MSB yayınladığı bildiri ile kafalardaki soru işaretlerini giderdi.

İşte madde madde celp ve terhislerin ertelenmesinin nedenleri...

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