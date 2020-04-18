Son dakika... TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıkladı! Coronavirüse yakalanan milletvekili var mı?

Türkiye coronavirüs ile mücadele ederken bir yandan da önemli yasa düzenlemeleri TBMM'de görüşülerek hayata geçiriliyor. TBMM son olarak ekonomik tedbir paketi ve infaz düzenlemesini görüşmüştü. Milletvekillerine maske ve dezenfektan verilirken, sosyal mesafeye uyulmuştu. Görüşmelerin ardından TBMM'de herhangi bir milletvekilinde coronavirüs tespit edilip edilmediği Meclis Başkanı Mustafa Şentop'a soruldu.

Şentop, TBMM'de hiçbir vekilde coronavirüs tespit edilmediğini ifade etti. Daha önce bazı Meclis çalışanlarının testleri pozitif çıkmış, süratle tedavileri başlamıştı.

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