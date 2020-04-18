Uzaktan kontrollü solunum cihazı ürettiler

İstanbul Kartal Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ambulans ve sahra hastaneleri için uzaktan kontrollü solunum cihazı üretildi. İlk solunum cihazı Hatay Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi atölyelerinde üretilmişti. Öte yanda Adana'daki Akkapı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gönüllü 4 öğretmen mobil dezenfektan robotu üretti. Öğretmenler 3D yazıcısarla ise günde 400 adet siperlik üretiyor. Erzurum Atatürk Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan 18-23 yaş arası 45 çocuk "Biz de destek için varız" diyerek günde 90-100 siper maske üretimine başladı. Bitlis Cemil Özgür Anadolu Meslek Lisesi'nde günde 6 ton dezenfektan üretecek. Tunceli'de Halk Eğitim Merkezi tulum üretilmeye başlandı. Erzincan, Iğdır ve Kars'te gençler siperlik ve maske üretiyor.