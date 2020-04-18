Vali şehri neşeye boğdu Türkü otobüsüne istek de yapıldı

Türkiye'de koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında Diyarbakır'da da tedbirler sıkı bir şekilde uygulanıyor. Diyarbakır Valisi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu yapılan çalışmaların denetimini takip ediyor.

TÜRKÜ HİZMET HATTI KURULDU

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi türkü hizmet hattı vererek vatandaşlarının istek parçalarını yayınlıyor. Belediye görevlileri otobüsten müzik yayını yaparak şehri dolaşıyor. Diyarbakır Valisi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu resmi sosyal medya hesabından #HayateveSigar Büyükşehir Hizmet sunar sözleriyle müzik otobüsünün görüntülerini paylaştı.

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TÜRKÇE VE KÜRTÇE TÜRKÜLER SÖYLENDİ

Güzeloğlu "Türkü hizmet hattı için büyükşehir 153" hattını aramalarını söyledi. Diyarbakırlı vatandaşlar balkonlarında müzik dinletisini alkışlarla karşıladı. Kürtçe ve Türkçe türküler koronavirüs salgını esnasında vatandaşlara moral sağlıyor.

VEFA DESTEK HATTI İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIM GÖTÜRDÜ

Diyarbakır Valiliği, şehrin bütün sokaklarını dezenfekte ediyor ve hijyen kurallarının yerine getirilmesi için uyarılarda da bulunuyor. Koronavirüsü döneminde ihtiyaç sahibi halkın gıda ekmek ve bebek maması ihtiyaçlarını karşılıyor. Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin 0 421 226 22 98 numaralı hattı aramalarını ve ihtiyaçlarını bildirmelerini istiyor.

DİYARBAKIR'DA DEV HİZMET

Vefa Sosyal Destek Gruplarının kullanımına sunulan araçların teslim töreninde konuşan Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Vekili Hasan Güzeloğlu, "Bütün güçlerimizi birleştirerek inşallah Diyarbakır'ı daha iyiye taşıyacağız" dedi. Ayrıca Güzeloğlu, "Vefa Sosyal Gruplarımız alanda vatandaşlarımızın destek gruplarında

Sokağa çıkma yasağı hafta sonu süresinde de Vefa Destek gruplarımız alanda vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarında beklentilerinde, başta sağlık olmak üzere gıda ve lojistik taleplerinde yanlarında olacaklar. Bir telefon kadar 17 ilçede vatandaşlarımıza yakınız. Vefa Destek Gruplarında kullanılacak bu araçlar da alanlardaki etkinliğimizi artırılacak ve vatandaşlarımızın isteklerine hızlı bir katkı sunacak!" dedi.

Diyarbakır'ın 17 ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grupları 50 bini aşkın talebi karşıladığını da belirtti.

HASTA YAKINLARI MİSAFİRHANELERDE MİSAFİR EDİLİYOR

Diyarbakır'ın misafirhanelerinde hasta yakınlarını misafir edip sabah, öğlen akşam yemekleri veriliyor. Diyarbakır şehrindeki kurumlara tıbbi malzeme desteği de yapılıyor. Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma yasağından muaf olan sağlık çalışanları ve vatandaşlar için mağduriyet yaşamaması için 31 güzergahta 68'i hastanelere olmak üzere toplam 129 otobüs ile hizmet veriyor.

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