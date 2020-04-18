Rize'nin Fındıklı ilçesinde, aşkına karşılık vermediği için tartıştığı Savaş Dalançıkar tarafından çalıştığı öğretmenevinde tabancayla sırtından vurulup bıçakla boğazı kesilerek öldürülen AK Parti Rize Fındıklı İlçe Başkan Yardımcısı Gamze Pala dün son yolculuğuna uğurlandı. Merkez Camisi'nde düzenlenen törene AK Parti Rize Milletvekili Muhammet Avcı ve Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu ile siyasi partilerin il ve ilçe başkanları ile Pala'nın ailesi ve yakınları katıldı. Pala için öğle namazı sonrası sosyal mesafe kuralına uyularak cenaze namazı kılındı. Pala'nın ablalarının güçlükle ayakta durduğu cenazede, genç kadının tabutunun üzerine sevenleri tarafından bir adet gül bırakıldı.Pala'nın annesi Kudret Pala ve kız kardeşi Tülay Pala cenaze cami avlusundan ayrılırken gözyaşlarını tutmadı. Anne Pala, "Yavrum sana nasıl kıydılar? Bu acı çok başka." diye ağıt yaktı. Namazın ardından Gamze Pala, ilçe merkezindeki aile kabristanlığında toprağa verildi. Pala'nın ablası Fatma Serdaroğlu, "Kardeşim bulunmaz bir insandı, yardımsever, güler yüzlü, melek gibi biriydi" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da annesi ve kız kardeşini arayarak taziyelerini ilettiğini anlatan Serdaroğlu, "Cumhurbaşkanımız aradı. Annem ve kız kardeşimle görüştüler. Cumhurbaşkanımız 'Onun kanı yerde kalmayacak, hiç üzülmeyin, cezasını çekecek' dedi. Kemal Kılıçdaroğlu da aradı. Acımızı paylaşan herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Pala'nın mezarının başına hayattayken en sevdiği çemberi (Yazma biçiminde başörtüsü) bırakıldı. Mezar başına gelen yakınları da gözyaşı döktü.