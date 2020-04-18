Yine Cumhuriyet yine yalan, iftira

İletişim Başkanı Fahrettin Altun hakkındaki yalan haberlerine devam eden Cumhuriyet gazetesi, bu kez de söz konusu arsanın kiralanma bedeli üzerinden algı operasyonuna girişti. Cumhuriyet, Altun'un Üsküdar Kuzguncuk'ta kiraladığı iki parselden oluşan arsa vasıflı taşınmazın üzerinde yapılaşma olduğu iddiasının asılsız çıkmasının ardından, bu kez düşük bedelle kiralandığı yalanını ortaya attı. Oysa daha önceki yıllarda aylık 20 lira kira bedeliyle bile ihale edilen ve yıllardır taliplisi dahi çıkmayan arsa, Altun tarafından yıllık 3 bin 100 lira bedelle kiralandı. Öte yandan İstanbul Vakıflar II. Bölge Müdürlüğü'nce 22 Nisan'da gerçekleştirilecek ihalenin ilanında Kuzguncuk ve İcadiye bölgesinde aylık 100 lira muhammen bedelle birçok kiralık arsa bulunuyor.