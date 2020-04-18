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Yunuslar pastayla sürpriz yaptılar

EMİR SOMER EMİR SOMER Gündem
Giriş Tarihi: 18.4.2020 ABONE OL
Yunuslar pastayla sürpriz yaptılar
Motosikletli Yunus Polisleri, İstanbul Tuzla'da down sendromlu bir çocuğa pastayla doğum günü sürprizi yaptı. Eskişehir'den arayan bir vatandaş, Tuzla'da ikamet eden ablasının 17 yaşındaki kızının doğum günü olduğunu bildirdi. Polisler, pasta alarak eve gitti ve unutulmaz bir sürprize imza attı. Kastamonu'nun Cide ilçesi Kalafat köyünde Bekir Ahmet Koç (10) muhtarı arayıp kola, cips, çekirdek ve sakız istedi. Jandarma Bekir'in isteklerini alarak evinde teslim etti. Manisa'nın Selendi ilçesinde Akif Eren Akın'ın (10) bahçedeki direkte asılı olan ve yıpranan Türk bayrağı yerine yenisini istedi. Bayrağı jandarma teslim etti.
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Yunuslar pastayla sürpriz yaptılar
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