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Şehir Hastanesi’nde tam izolasyonla hizmet

Giriş Tarihi: 19.4.2020 ABONE OL
Ankara Şehir Hastanesi’nde tam izolasyonla hizmet
Ankara Şehir Hastanesi'nde Kovid-19 şüphesiyle gelen hastaların teşhis prosedürü ve tanı alan hastalara uygulanan tedavi süreci ile sağlık personelinin çalışmaları görüntülendi. Triyaj alanında, Kovid-19 şüphesi olan ve olmayan kişiler birbirinden ayrılıp farklı alanlara yönlendirilirken, şüpheli olan ve takibi gereken hastalar ile hastaneye yatışı yapılanlara, bulaş riskini belirtmek için sarı bileklik takılıyor. Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel "İzolasyon çok önemli. 700 standart yoğun bakım yatağımız var ama olağanüstü durumda onu 2 bine çıkaracak kapasiteye de sahibiz" dedi. ANKAR
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Ankara Şehir Hastanesi’nde tam izolasyonla hizmet
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