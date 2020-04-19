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Antalyalı öğretmenler, ’nin çocuklarına rap parçası armağan etti

Antalya'da bir grup öğretmen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve 'nin Açılışının 100. yılına özel ‘As bayrağını cama’ isimli bir rap şarkısı hazırladı. Öğretmenlerin çekimini yaptığı, söz ve müziğinin yine öğretmenlere ait olduğu klipte hem öğrenciler hem de öğretmenler rol aldı. öğretmenleri rap şarkısının klibinde, ’nin öğretmenleri tarafından Türkiye’nin çocukları için hazırlandığını belirtti. İşte öğretmenlerin Türkiye’nin çocukları hazırladığı 23 Nisan rap şarkısı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ Gündem
Giriş Tarihi: 19.4.2020 21:48 Güncelleme Tarihi: 19.4.2020 21:50 ABONE OL
Antalyalı öğretmenler, Türkiye’nin çocuklarına rap parçası armağan etti

Antalya'da bir grup öğretmen Türkiye'nin Çocukları başlığında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 100. yılına özel bir rap parçası hazırladı. Söz ve müziğin öğretmenlere ait olduğu rap şarkısının klibini de Antalya Kepez Ernur Faik Koparan Ortaokulu'ndaki öğretmenler çekti.

Antalyalı öğretmenler, Türkiye’nin çocuklarına rap parçası armağan etti | Video

AS BAYRAĞINI CAMA

Türkiye'nin Çocukları başlığı altında öğrenciler de klipte rol aldı. Öğretmenlerin sözünü yazdığı ve müziğini yaptığı rap parçasında tüm stüdyo hazırlığı öğretmenler tarafından gerçekleştirildi. Klipte hem öğretmenler hem de öğrenciler birlikte rol aldı. Klibin başında, "Bu içerik, Türkiye'nin Çocukları için Türkiye'nin Öğretmenleri tarafından hazırlanmıştır" denildi.
Hazırlanan rap şarkısının klibinde ilk olarak bir öğrenci "Atam emanetim inan emin ellerde. Bayram coşkusu var minik yüreğimde. Haydi çocuklar şimdi bir asırlık sevinçle as bayrağını cama!" sözleriyle rap şarkısına giriş yaptı. Öğretmenler de rap şarkısını seslendirmeye devam etti.

SOSYAL MEDYADA İLGİ ODAĞI OLDU

Antalya'daki bir ortaokulun öğretmenlerinin yaptığı klip sosyal medyadan da ilgi gördü. Sosyal medyada yorum yapan öğretmenler şu cümlelerle klibi duyurdu: "23 Nisanlarda hep öğrencilerimiz bize şiir okudular, şarkılar söylediler. Şimdi onlar mecburen evlerindeler. 23 Nisan'ın 100. yıl dönümünde bu rap şarkı da biz öğretmenlerden öğrencilerimize gelsin!" Sosyal medyada büyük ilgi gören şarkı öğrenciler tarafından da çok beğenildi.

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Antalyalı öğretmenler, Türkiye’nin çocuklarına rap parçası armağan etti
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