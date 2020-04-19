Antalya'da bir grup öğretmen Türkiye'nin Çocukları başlığında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 100. yılına özel bir rap parçası hazırladı. Söz ve müziğin öğretmenlere ait olduğu rap şarkısının klibini de Antalya Kepez Ernur Faik Koparan Ortaokulu'ndaki öğretmenler çekti.

Antalyalı öğretmenler, Türkiye’nin çocuklarına rap parçası armağan etti | Video

AS BAYRAĞINI CAMA

Türkiye'nin Çocukları başlığı altında öğrenciler de klipte rol aldı. Öğretmenlerin sözünü yazdığı ve müziğini yaptığı rap parçasında tüm stüdyo hazırlığı öğretmenler tarafından gerçekleştirildi. Klipte hem öğretmenler hem de öğrenciler birlikte rol aldı. Klibin başında, "Bu içerik, Türkiye'nin Çocukları için Türkiye'nin Öğretmenleri tarafından hazırlanmıştır" denildi.

Hazırlanan rap şarkısının klibinde ilk olarak bir öğrenci "Atam emanetim inan emin ellerde. Bayram coşkusu var minik yüreğimde. Haydi çocuklar şimdi bir asırlık sevinçle as bayrağını cama!" sözleriyle rap şarkısına giriş yaptı. Öğretmenler de rap şarkısını seslendirmeye devam etti.

SOSYAL MEDYADA İLGİ ODAĞI OLDU

Antalya'daki bir ortaokulun öğretmenlerinin yaptığı klip sosyal medyadan da ilgi gördü. Sosyal medyada yorum yapan öğretmenler şu cümlelerle klibi duyurdu: "23 Nisanlarda hep öğrencilerimiz bize şiir okudular, şarkılar söylediler. Şimdi onlar mecburen evlerindeler. 23 Nisan'ın 100. yıl dönümünde bu rap şarkı da biz öğretmenlerden öğrencilerimize gelsin!" Sosyal medyada büyük ilgi gören şarkı öğrenciler tarafından da çok beğenildi.