Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Balıkesir'de jandarmaya silahlı saldırı: 2 asker yaralandı

'de jandarmaya silahlı saldırı: 2 asker yaralandı

'in Edremit ilçesinde, jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan 2 şüphelinin açtığı ateş sonucu 2 asker yaralandı

AA Gündem
Giriş Tarihi: 20.4.2020 03:17 ABONE OL
Balıkesir'de jandarmaya silahlı saldırı: 2 asker yaralandı

Alınan bilgiye göre, Kadıköy Mahallesi'nde devriye gezen jandarma ekipleri, şüphelendikleri 10 BJ 611 plakalı araca "dur" ihtarında bulundu.

Aracın içindeki A.T ve M.D. ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak tabancayla ateş açtı. Saldırıda, 2 jandarma personeli yaralandı.

Yaralanan askerler sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan jandarma personelinden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Daha sonra olay yerinden kaçan şüpheliler, polis ekiplerinin de "dur" ihtarına uymayarak tabancayla ateş etti. Karşılık veren polis ekipleri, Garaj kavşağı mevkisinde şüphelileri tabancayla yaralayarak yakaladı.

Öte yandan olayla ilgili oldukları belirlenen 2 kişi de gözaltına alındı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
ARKADAŞINA GÖNDER
Balıkesir'de jandarmaya silahlı saldırı: 2 asker yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA