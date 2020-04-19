Son Dakika Haberi: Başkan Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüştü

Son Dakika Haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve coronavirüs salgını masaya yatırıldı.

CORONAVİRÜS SALGININA KARŞI İŞBİRLİĞİ MESAJI!

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Başkan Erdoğan, Trump ile görüştü | Video

Görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.

İki lider, NATO müttefikliğinin gerektirdiği dayanışma ruhunun gereği olarak, koronavirüs salgınının kamu sağlığı ve ekonomilere oluşturduğu tehdide karşı yakın iş birliklerini sürdürme noktasında mutabık kaldı.