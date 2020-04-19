Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son Dakika Haberi: Başkan Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüştü

Son Dakika Haberi: Başkan Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüştü

Son Dakika Haberi: Başkan , ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının yaptığı açıklamaya göre iki lider bölgesel gelişmeleri görüştü ve coronavirüs tehdidine karşı iş birliğini sürdürmede mutabık kaldı.

Giriş Tarihi: 19.4.2020 20:12 Güncelleme Tarihi: 19.4.2020 20:36 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Başkan Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüştü

Son Dakika Haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve coronavirüs salgını masaya yatırıldı.

CORONAVİRÜS SALGININA KARŞI İŞBİRLİĞİ MESAJI!

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Başkan Erdoğan, Trump ile görüştü | Video

Görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.

İki lider, NATO müttefikliğinin gerektirdiği dayanışma ruhunun gereği olarak, koronavirüs salgınının kamu sağlığı ve ekonomilere oluşturduğu tehdide karşı yakın iş birliklerini sürdürme noktasında mutabık kaldı.

Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki son vaka ve vefat sayısını açıkladı

CHP'li İmamoğlu çabuk çark etti! O ifadeyi 'sehven' kullanmış

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Haberi: Başkan Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA