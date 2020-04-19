Birçok ülke virüs tahliyeleri yaptı

Avrupaİşkenceyi Önleme Komitesi Kovid-19 nedeniyle cezaevlerinde bulunanlar için erken tahliye veya denetimli serbestlik gibi toplum içerisinde ıslah tedbirleri uygulanmasını önerdi. Bu karara Almanya, İngiltere, ABD,Fransa, İtalya,İspanya, Belçika, Hollanda ve İran uyarak mahkumları tahliye etti.12 aya kadar hapis cezalarının infazı ertelendi. Yeni hükümlerde 18 aya kadar hapis cezalarının infazına savcı kararıyla ara verilebiliyor. Bu iki uygulamanın istisnası cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar.Hükümet 4 yıldan az ceza alan hükümlüler için erken tahliye, elektronik kelepçe, evde denetim, toplum içinde infaz gibi yöntemler üzerinde çalışmaktadır.İleri yaşta ve kronik hasta olan hükümlülere konutta infaz getirildi. Eyaletler düzeyinde de şartla tahliyelerde kolaylık, ağır cezalık suçlar dışında yakalama emirlerinin yerine getirilmemesi, hamile kadınlara tahliye, 50 yaş üzerine tahliye gibi uygulamalar mevcut.Aile içi şiddet ve terör hariç olmak iki aydan daha az süresi kalan hükümlüler tahliye ediliyor.18 aydan daha az süresi kalmış hükümlüler şartla tahliye edildi. Yaşlılar ve risk grubundakiler tahliye edilmektedir.Açık cezaevlerinde cezaevi değerlendirme kurulları, açık cezaevi mahkûmları ile 3. derece mahkûmları salıverilmelerine karar vermektedir. bu kişilere yönelik elektronik izleme tedbiri uygulanmaktadır.Tüm cezaların infazı ertelendi (Terör, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, beş yıldan fazla hüküm alanlar ve potansiyel olarak tehlikeli hükümlüler hariç). Hükümlülerin izin hakları uzatıldı (Terör, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar nedeniyle hüküm giymiş olanlar ile 10 yıldan fazla hüküm giymiş olanlar hariç) İleri yaştakilere ve kronik hastalığı bulunanlara konutta infaz getirildi.Adli para cezasının ödenmemesi nedeniyle hapse çevirme işlemine ara verilmiştir. 6 aya kadar hapis cezalarının infazı ertelendi.Mahpuslardan gelen tepki üzerine, siyasi mahkûmlar da dâhil olmak üzere yaklaşık 85.000 mahkûm geçici olarak serbest bırakılmıştır.