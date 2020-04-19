Çığlığı Ağrı duydu

CHP'li İBB yönetimi koronaya karşı dezenfeksiyon isteyen Sinan Ergün adlı vatandaşın talebini reddetti. Sosyal medyada tepkisini dile getirip "Ağrı Belediyesi'ni mi arayalım?" diyen Ergün'ü, Başkan Sayan duydu, ev dezenfekte edildi. Sinan Ergün, yaşadığı apartmandaki bir komşusunda koronavirüsün pozitif çıkmasının ardından CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'ni arayıp apartmanda dezenfekte çalışması yapılmasını talep etti. Belediye, bir süre sonra skandal bir cevapla geri dönüş yaptı: "İşlemi yapabilmemiz için söz konusu şahsın Kovid-19 nedeniyle ölmesi gerek..." Bunun üzerine Sinan Ergün, İBB'yi aradı. Ancak kendisine muhatap bulamadı. Son çare olarak Beyaz Masa'yı aradı ama orası da İlçe Hıfzıssıhha Müdürlüğü'ne başvurması gerektiğini bildirdi. Çaresiz kalan Sinan Ergün, durumu twitter'a taşıdı ve "Komşularım korona sebebiyle hastanede. Aralarında yoğun bakımda olanlar var. Ambulans ekibi, binamızın acil dezenfekte edilmesi gerektiğini söyledi. Kemal Çebi ve Ekrem İmamoğlu ekiplerinize ulaşamıyorum! Ne yapalım, Ağrı Belediyesi'ni mi arayalım?" diye yazdı. Ergün'ün paylaşımında AK Parti'li Ağrı Belediyesi'nin de olması Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın dikkatini çekti. Savcı Sayan, mağdur edilen vatandaşın çözülmesi için harekete geçti. Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ile irtibat kurdu, ricada bulundu. Göksu da hemen talimat vererek Küçükçekmece'de oturan vatandaşların ikametlerine ekip gönderdi. Binanın dezenfekte edilmesini sağladı. Olayın sosyal medyaya düşmesi ardından Küçükçekmece Belediyesi mağdur vatandaşa 4 saat sonra ulaşmaya çalışsa da tepki gördü. Böylece CHP'nin mağdur ettiği vatandaşlar, Küçükçekmece'den Ağrı'ya, oradan Esenler'e, Esenler'den de Küçükçekmece'ye uzanan diyalog ile mağduriyetten kurtuldu. SABAH'a konuşan Sinan Ergün şunları söyledi: "CHP'li büyükşehir belediyesi de Küçükçekmece Belediyesi de koronavürüsü salgınında insanlara edebiyat yapıyor. Ben sosyal medyada en uzak illerimizden olan ve hizmetleriyle sadece Ağrı'da değil Türkiye'nin tüm illerinde ilçelerinde beğeni toplayan Ağrı Belediyesi'nden bahsettim. Ve sağolsun Ağrı Belediye Başkanımız Savcı Sayan da dikkatlerini eksik etmediler. Esenler Belediye Başkanımız Tevfik Göksu da hiç vakit kaybetmeden apartmanımızı dezenfekte etti. Bu da tabi ki belediyeler ve partiler arasındaki hizmet anlayışına ve insana, insan hayatına bakış açılarını ortaya koyuyor. Konuşmakla işler halledilmiyor maalesef."