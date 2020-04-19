‘Çok şükür ki güzel ülkemize geldik’

Ukrayna'dan bulunan 310 Türk vatandaşı Trabzon ve Rize'de, İngiltere'den uçakla getirilen 166 kişi Kütahya'da, yine İngiltere'den getirilen 252 kişi Kırşehir'de, Polonya'dan getirilen 212 kişi Ordu'da, Hollanda'dan getirilen 348 vatandaş da Tokat'ta karantina altına alındı. İngiltere'den gelen yolculardan Şule Seçer, "Bir haftalığına diyerek gittim. 5 haftadır oradayım. Türkiye'nin neresi olursa olsun gelmek istedim Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. Bir kadın yolcu ise, "Türkiye'ye oranla orada ölüm çok fazla, sağlık sistemleri Türkiye kadar iyi değil ve yetersiz. Şükürler olsun döndüm. Türkiye kadar güzel yer görmedim" dedi./ SABAH