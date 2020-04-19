Dev proje hizmete giriyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronvarisle mücadele kapsamında yapımının hızlandırılması talimatı verdiği 2 bin 682 yataklı Başakşehir Şehir Hastanesi'nin iki etabı yarın açılıyor. İnşaatı aylar önce tamamlanması rağmen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yol inşaatını durdurduğu için hastanenin açılışı yapılamamıştı. Bunun üzerine harekete geçerek yol inşaatını üstlenen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, çalışmaları tamamlamıştı. Açılışa saatler kala iş makineleri de yol güzergahında son hazırlıkları tamamladı. Koronavirüsle mücadelede sınıfta kalan Büyükşehir Belediyesi Türkiye'nin 3'üncü, İstanbul'un ise en büyük hastanesi olarak inşa edilen Başakşehir Şehir Hastanesi'nin bağlantı yollarını yapmayacağını açıklamıştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, inşaatın 2017'de durdurulduğunu söylemişti. Ancak projenin 2017'de ihale edilip 2018'de başlandığı gerçeği de çok geçmeden ortaya çıkmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Murat Kalkanlı da İstanbul Valiliği'ne gönderdiği yazıda yol inşaatının tamamlanması konusunda "Kurumumuzun içinde bulunduğu ekonomik koşullar ve 2020 bütçemiz dikkate alındığında söz konusu talebin tarafımızca yerine getirilmesi mümkün görülmemektedir" ifadelerini kullanmıştı.