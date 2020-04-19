Emir, alkışlarla taburcu...

Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan Erol Özden ile Tuba Özden çiftinin 6 çocuğundan en küçüğü olan 14 yaşındaki Fatih Emir Balcı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki 15 gün süren tedavinin ardından virüsü yenerek taburcu oldu. Baba Erol Özden, "Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sağlık Bakanımıza, tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Mutluyuz, istediğimiz ayağımıza geldi. Hiçbir yönden sıkıntı yaşamadık" diye konuştu.Antalya'da, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Spinal muskuler atrofi (SMA) hastası 17 aylık bebeğe Kovid-19 teşhisi konulmuştu. Hastane, tedavi sonrası bebeğin iyileştiğini ve yoğun bakım sürecinin bitmek üzere olduğunu duyurdu.