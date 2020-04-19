İletişim Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından "ŞehitlerHaftası"na ilişkin bir video paylaşıldı.

İletişim Başkanlığından Şehitler Haftası paylaşımı: Sizleri unutmadık unutmayacağız | Video

Twitter hesabın üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Çanakkale'den Milli Mücadele'ye, 15 Temmuz'dan Bahar Kalkanı'na, Zeytin Dalı'na...

İstiklalimiz, istikbalimiz, birliğimiz, beraberliğimiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi minnet ve rahmetle yâd ediyoruz.

Sizi unutmadık, unutmayacağız...

#ŞehitlerHaftası"