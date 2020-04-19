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İletişim Başkanlığından Şehitler Haftası paylaşımı: Sizleri unutmadık unutmayacağız

İletişim Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından ""na ilişkin bir video paylaşıldı. Yapılan paylaşımda, "İstiklalimiz, istikbalimiz, birliğimiz, beraberliğimiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi minnet ve rahmetle yâd ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Giriş Tarihi: 19.4.2020 23:44 Güncelleme Tarihi: 19.4.2020 23:53 ABONE OL
İletişim Başkanlığından Şehitler Haftası paylaşımı: Sizleri unutmadık unutmayacağız

İletişim Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından "ŞehitlerHaftası"na ilişkin bir video paylaşıldı.

İletişim Başkanlığından Şehitler Haftası paylaşımı: Sizleri unutmadık unutmayacağız | Video

Twitter hesabın üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Çanakkale'den Milli Mücadele'ye, 15 Temmuz'dan Bahar Kalkanı'na, Zeytin Dalı'na...

İstiklalimiz, istikbalimiz, birliğimiz, beraberliğimiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi minnet ve rahmetle yâd ediyoruz.

Sizi unutmadık, unutmayacağız...

#ŞehitlerHaftası"

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İletişim Başkanlığından Şehitler Haftası paylaşımı: Sizleri unutmadık unutmayacağız
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