İletişim Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından "ŞehitlerHaftası"na ilişkin bir video paylaşıldı.
İletişim Başkanlığından Şehitler Haftası paylaşımı: Sizleri unutmadık unutmayacağız | Video
Twitter hesabın üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Çanakkale'den Milli Mücadele'ye, 15 Temmuz'dan Bahar Kalkanı'na, Zeytin Dalı'na...
İstiklalimiz, istikbalimiz, birliğimiz, beraberliğimiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi minnet ve rahmetle yâd ediyoruz.
Sizi unutmadık, unutmayacağız...
#ŞehitlerHaftası"