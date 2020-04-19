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İletişim Başkanlığı'ndan yardım paylaşımı

İletişim Başkanı , sosyal medya hesabından koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan sosyal yardımlarla ilgili açıklamalarda bulundu

Giriş Tarihi: 20.4.2020 01:42 Güncelleme Tarihi: 20.4.2020 02:11 ABONE OL
İletişim Başkanlığı'ndan yardım paylaşımı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs'le mücadele kapsamında 2 milyon 300 bin haneye yapılacak olan 1000'er liralık yardımlarımızı vatandaşlarımıza ulaştırmaya başladık. Desteklerimizle milletimize fert fert dokunarak hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

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İletişim Başkanlığı'ndan yardım paylaşımı
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