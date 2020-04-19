İletişim Başkanlığı'ndan yardım paylaşımı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs'le mücadele kapsamında 2 milyon 300 bin haneye yapılacak olan 1000'er liralık yardımlarımızı vatandaşlarımıza ulaştırmaya başladık. Desteklerimizle milletimize fert fert dokunarak hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Koronavirüs'le mücadele kapsamında 2 milyon 300 bin haneye yapılacak olan 1000'er liralık yardımlarımızı vatandaşlarımıza ulaştırmaya başladık. Turizm sektörümüz için de destek paketlerimizi açıkladık. Desteklerimizle milletimize fert fert dokunarak hizmet etmeye devam edeceğiz. pic.twitter.com/qW3Ze8UPqq — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 19, 2020