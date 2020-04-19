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İsmailağa cemaati lideri hastaneye kaldırıldı

İsmailağa cemaati lideri 91 yaşındaki 'nun hastaneye kaldırıldığı bildirildi. İsmailağa cemaati liderinin hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 19.4.2020 11:05 Güncelleme Tarihi: 19.4.2020 11:07 ABONE OL
İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu hastaneye kaldırıldı

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yaşlılığa bağlı sağlık sorunlarından ötürü hastanede tedavi altına alındığı belirtildi

Müceddid Mahmud Efendi Vakfı'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Efendi Hazretlerimiz, kendisinde bulunan eskiye dayalı rahatsızlıklarından sebep hastanede olduğu doğrudur. Fakat gereksiz paylaşımlar yaparak insanları telaşa sürüklemek doğru değildir. Dua etmek en iyi ve doğru yoldur."

TORUNU KORONAVİRÜS İDDİALARINI YALANLADI

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu ise dedesinin koronavirüsten dolayı hastaneye kaldırıldığı iddialarını yalanladı.

Hayati bir durumun olmadığını ifade eden torun Ustaosmanoğlu, "Efendi Hazretleri daha önce kısmı enfeksiyon tedavisi için bulunduğu hastaneden virüs bulaşır sebebiyle evine geçiş yapmış ancak tekrardan doktor tavsiyesi üzerine hastaneye intikal ederek yarım kalan tedavisine başlanmıştır" dedi."

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İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu hastaneye kaldırıldı
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