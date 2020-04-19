İşte adım adım normalleşme süreci

salgını nedeniyle Avrupa ve ABD zor zamanlar yaşarken, şu andaki tablo ve yapılan projeksiyonlar Türkiye'nin erken aldığı önlemler ile bu sürece daha az sancılı ve kısa sürede atlatacağını gösteriyor. Hastalık İstanbul'da hemen hemen zirve (pik) yapma noktasına gelirken, Ankara'da süreç biraz daha uzun sürecek. Bazı Avrupa ülkelerinde başlayan hayatın normale dönme çalışmalarının Türkiye için en erken Ramazan Bayramı sonrası olabileceği değerlendiriliyor. Normalleşme kararlarını salgının durumuna göre illerin kendisinin vermesi bekleniyor. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun önündeki koronavirüs ile ilgili son rakam ve projeksiyonlarda önümüzdeki döneme ilişkin ilginç ayrıntılar ortaya çıktı. Alınan önlemler, sokağa çıkma yasakları ve Türkiye genelinde salgının seyrine bakılarak ne zaman zirve (pik) noktasına ulaşılacağı, iniş ve hangi noktada hayatın normale dönmesine nasıl adımlar atılabileceği de yavaş yavaş ele alınmaya başladı. İşte yapılan değerlendirmeler;Türkiye'nin bu konuda önünü biraz daha net görebilmesi için önümüzdeki 4-5 gün son derece önemli. Bu sürede izolasyon kurallarına çok iyi uyulması gerekiyor. Sokağa çıkma yasaklarının olumlu yansımaları oluyor. Önümüzdeki döneme ilişkin de bu tür kararların devam etmesi sözkonusu.Vakaların azalması ile birlikte hayatın normale dönmesi de düşünülmeye başlanacak. Kurallara uyulması ve şu andaki gibi ilerleme kaydedilirse en erken Ramazan Bayramı sonrası hayatın normale dönmesine ilişkin adımların atılabileceği belirtiliyor. Her ilin kendine özgü koşulları nedeniyle alınacak önlemler de valiliklere bırakılmıştı. Aynı şeyin hayatın normale dönme sürecinde de uygulanacak.