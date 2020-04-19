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Jandarma’dan dev operasyon: Yaklaşık 1 milyon değerinde kaçak maske ele geçirdi

Koronavirüs salgınından korunmak ve korumak amacıyla kullanılan maskeleri izinsiz şekilde ürettiği tespt edilen bir atölyeye baskın düzenlendi. Piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 173 bin 500 adet maske ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ Gündem
Giriş Tarihi: 19.4.2020 11:10 Güncelleme Tarihi: 19.4.2020 11:16 ABONE OL
Jandarma’dan dev operasyon: Yaklaşık 1 milyon değerinde kaçak maske ele geçirdi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yapılan istihbarı çalışmalar ve fiziki takip neticesinde, Esenyurt ve Ümraniye'de H.B., İ.K., R.K., V.K. ve Z.B. isimli şahısların tekstil atölyesi olan iş yerlerinde, fırsat bulduklarında piyasaya sürülmek üzere, izinsiz ve belgesiz maske üreterek stokladığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Elde edilen bilgiler ışığında, izinsiz ve belgesiz üretilerek stoklanan maskelerin piyasaya sürülerek haksız kazanç elde edilmesi ile vatandaşlarımızın bu maskeleri kullanmasının önüne geçilmesi maksadıyla harekete geçen jandarma ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

YAKLAŞIK 1 MİLYONLUK KAÇAK MASKE

Biri dört katlı olan atölyelerin tamamında maske üretimi yapıldığını gören jandarma ekipleri, burada yaptıkları aramalarda piyasa değeri yaklaşık 950 bin lira olan 173 bin 500 adet maske ele geçirirken, iş yeri sahibi H.B., İ.K., R.K., V.K. ve Z.B. isimli şahısları gözaltına aldı.

KAMU YARARINDA KULLANILACAK

Jandarma ekipleri tarafından şüpheli H.B., İ.K., R.K., V.K. ve Z.B. hakkında adli ve idari işlemlere başlanılırken, ele geçirilen 173 bin 500 maske İçişleri Bakanlığı'nın Genelgesi doğrultusunda kamu yararına kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.

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Jandarma’dan dev operasyon: Yaklaşık 1 milyon değerinde kaçak maske ele geçirdi
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