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'de bir terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı: 5 yıl önce bölücü terör örgütüne katıldığı tespit edilen "Andok" kod adlı Abdurrahman Kayıhan, Kızıltepe'de teslim oldu.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 19.4.2020 11:50 Güncelleme Tarihi: 19.4.2020 12:03 ABONE OL
Mardin'de bir terörist teslim oldu

1 Ocak'tan bugüne kadar, sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 71'e yükseldi. İçişleri Bakanlığı 5 yıl önce bölücü terör örgütüne katıldığı tespit edilen "Andok" kod adlı Abdurrahman Kayıhan'ın, Mardin Kızıltepe'de teslim olduğunu açıkladı. İşte ayrıntılar;

İçişleri Bakanlığı'nca, polisin çalışması sonucu örgütten kaçan PKK'lı Abdurrahman Kayıhan'ın Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olduğu açıklandı.

KOD ADI ANDOK

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, emniyet ve jandarmanın ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması neticesinde, bölücü terör örgütünde çözülmenin sürdüğü belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda 5 yıl önce bölücü terör örgütüne katıldığı tespit edilen ve son olarak Suriye'de faaliyet gösteren, 'Andok' kod adlı Abdurrahman Kayıhan isimli örgüt mensubu, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ikna çalışması sonucu bugün Mardin Kızıltepe'de teslim oldu. Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 71'e yükseldi" denildi.

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Mardin'de bir terörist teslim oldu
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