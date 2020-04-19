Ongun’un Ulaşım A.Ş.’deki görevine son verildi

İBB Başkan danışmanı, belediye sözcüsü, Otobüs ve Ulaşım A.Ş yöentim kurulu başkanı Murat Ongun Ulaşım A.Ş'deki görevinden alındı. İBB Başkan Danışmanlığı ve Belediye Sözcülüğü'nün yanı sıra Otobüs A.Ş ve Ulaşım A.Ş.'de Yönetim Kurulu başkanlıklarını yürüten Murat Ongun, Ulaşım A.Ş.'deki görevinden alındı. Ongun'dan boşalan koltuğa ise Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanıyken Özel Kalem Müdürü olan ve İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık atandı. Adı sık sık skandallarla gündeme gelen Ongun, koronavirüs ile mücadele kapsamında tüm ülke kırmızı alarmdayken toplu ulaşımda seferleri azaltarak İstanbullunun balık istifi yolculuk etmesine sebep olmuştu. Tepki gören Ongun otobüs ve metro kullanan İstanbulluları organize kötülük ile suçlamıştı. CHP'li yönetimin vatandaşın tepkisini azaltmak için Murat Ongun'u Ulaşım A.Ş'deki görevinden aldığı öğrenildi.