Paravan hastane yalanı CHP’nin ayağına dolandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, hükümete örnek gösterdiği sözde sahra hastanesi yalanı, CHP'nin ayağına dolandı. Kılıçdaroğlu, CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın "1 haftada sahra hastanesi kurduğunu" iddia ederek, katıldığı televizyon programında, hükümeti hedef almıştı. Başkan Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de 45 günde iki ayrı hastane kurmasını eleştiren Kılıçdaroğlu Karalar'ı kastederek, "Başkan öyle 45 günde değil, sadece 1 haftada sahra hastanesi yaptı. Neden böyle yapılmıyor" demişti. Ancak Kılıçdaroğlu'nun "Sahra hastanesi" dediği alanın TÜYAP'ın fuar alanı olduğu, salonun ise fuar stantlarıyla bölündüğü ortaya çıktı. Paniğe kapılan Karalar bu kez, hiçbir tıbbı malzemesi olmayan alana apar topar yatak getirerek paravan hastane skandalına yeni bir boyut kazandırdı.Yalanı ortaya çıkan CHP'nin çarkı ise gecikmedi. Parti sözcüsü Faik Öztrak paravan hastane yalanı ortaya çıkınca yaptığı basın açıklamasında "Hastane değil, hastane alanı" diyerek çark etti. CHP kendi içinde birbirini yalanlayan açıklamalar yapmış oldu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise A Haber canlı yayınında hastane skandalını tokat gibi CHP'nin yüzüne vurdu. Hastane yalanına sert sözlerle tepki gösteren Çelik, "Yalan söylüyorlar, bizi dünyaya rezil ediyorlar, olmayan bir hastaneyi varmış gibi gösterdiler. Bundan vazgeçmeleri gerekirken ortaya çıkan görüntüler karşısında kendi sözcüleri hastanenin olmadığını belirtiyor, 'Hazırlık yapılıyor' diyor ve kendi genel başkanını yalanlıyor. Ondan sonra grup başkanvekilleri çıkıyor, 'Hastane hazır diyor', bu sefer kendi sözcülerini ve kendi genel başkanlarını yalanlamış oluyor. Arkasından büyükşehir belediye başkanı çıkıyor, 'Buraya yatak koyduk bundan sonra da koyacağız' diyor" ifadelerini kullandı. ANKARASKANDAL sonrası Sağlık Bakanlığı da harekete geçti. Dün İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı yetkililer resmi ve hukuki varlığı olmayan sözkonusu alanda incelemeler yaptı. Fuar alanında incelemelerde bulunan ekiplerin tutanak tuttuğu öğrenildi.