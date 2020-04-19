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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan coronavirüs paylaşımı: Sıcağa rağmen evde kalmaya devam etmeliyiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca coronavirüs mücadelesi sürerken havaların ısınması nedeniyle dışarıya çıkmak isteyen vatandaşlara telkinlerde bulundu. Sıcak havanın cazibesinin sağlığımızdan daha kıymetli olmadığını belirten Koca evde kalmanın henüz aşı ve ilacı bulunmamış olan coronavirüse karşı tek korunma yöntemi olduğunun altını çizdi.

Giriş Tarihi: 19.4.2020 17:11 Güncelleme Tarihi: 19.4.2020 17:14 ABONE OL
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan coronavirüs paylaşımı: Sıcağa rağmen evde kalmaya devam etmeliyiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sokağa çıkma yasağı sürerken bir paylaşım yaptı ve vatandaşları coronavirüs tedbirleri konusunda bir kez daha uyardı. Sağlığımız için evde kalmaya devam etmemiz gerektiğini belirten Koca paylaşımında "Nisan ayındayız. Güneşin, sokakların çekiciliğine direnmek zorundayız. Şu ana kadar elde ettiğimiz kazanımı kaybetmemeliyiz. Biz daha büyük bir baharı bekliyoruz. Sabırlı olalım. Evde kalalım" dedi.

İşte Bakan Koca'nın paylaşımı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan coronavirüs paylaşımı: Sıcağa rağmen evde kalmaya devam etmeliyiz
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