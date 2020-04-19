Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki son vaka ve vefat sayısını açıkladı

Son Dakika Haberi: Sağlık Bakan Fahrettin Koca, Türkiye'deki 19 Nisan tarihine ait son coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın paylaşımına göre Türkiye'de bugün 3977 yeni vaka tespit edildi, 127 kişi ise hayatını kaybetti.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tedbirlere gösterdiğimiz özen meyvelerini veriyor. Biz günlük test imkanlarını artırırken, sorumlu davranışlarınız da yeni vaka sayılarını azaltacak. Sağlık ordumuza ve sağlık sistemimizin gücüne güvenin. Tedbiri elden bırakmayın." dedi.

10 BİNDEN FAZLA HASTA SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Türkıye'de dün 3 bin 783 kişiye Coronavirüs tanısı konuldu, bin 822 kişi iyileşirken 121 kişi hayatını kaybetti. Son rakamları paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Şifa bulan hasta sayımız 10 binin üzerine çıktı. Tedavide önemli üstünlüklerimiz var. Artan test sayımıza rağmen yeni eklenen vaka sayısında düşüş var. İki gücümüz var; Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım" ifadelerini kullanmıştı.

"KENDİ ALGORİTMAMIZI OLUŞTURARAK ERKEN İLAÇ TEDAVİSİ İLE BAŞARI ALDIK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 gün önce gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısında Türkiye'nin ilaç tedavisi sayesinde başarı elde ettiğini söylemişti. Bakan Koca, "Kendi tedavi algoritmamızı oluşturarak vakalara erkenden ilaç tedavisine başladık. Sosyal güvencesine bakmadan vakalarımızda tüm hastalarımıza bu işlemleri uyguladık. Erken başlanan tedavinin etkisini somut olarak gördük." ifadelerini kullanmıştı.