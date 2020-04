Sosyal medya çığırtkanlarının iddiaları asılsız çıktı!

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü sosyal medya üzerinden yapılan "sağlık personeline ve hastaya dağıtılacak maske yok" iddialarına yönelik açıklamada bulundu. Muğla'da COVİD-19 salgını kapsamında tüm sağlık çalışanlarının seferber olarak çalışmalarına sosyal medyadan gölge düşürülmeye çalışıldığı ifade edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: Muğla İl Sağlık Müdürlüğü olarak, Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerimizde çalışan, tüm sağlık çalışanlarımızın ihtiyacını karşılayacak kişisel koruyucu ekipman (maske, önlük, N95, eldiven vs.); her gün yapılan günlük stok miktarı kontrolü sonrasında, haftada bir kez düzenli olarak, olağan dışı hallerde ise bu kurala riayet etmeksizin günün her saatinde 7/24 sağlık tesislerimize dağıtılmaktadır.

'CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORUZ'

Pandemi sürecinin ilk günlerinden itibaren Sağlık Bakanlığımız tarafından her hafta düzenli olarak İlimize kişisel koruyucu ekipman sevkiyatı yapılmaktadır. Hiçbir surette sağlık çalışanlarımızın ya da hastalarımızın mağduriyet yaşamasına sebebiyet verecek bir durum söz konusu değildir. İl Sağlık Müdürlüğü olarak bu zor süreçte her türlü fedakarlığı sergileyip, canla başla çalışan sağlık neferlerimize karşı sorumluluğumuzun farkında olarak çalışmalarımızı yürütmekte ve her ihtiyacı bu anlayışla planlamaktayız.

DEPOLARDA BİLE YEDEK MASKE MEVCUT

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine günlük 3 bin 3 bin 500 adet maske tüketimi doğrultusunda haftalık malzeme çıkışı yapılmaktadır. Sadece Perşembe ve Cuma günlerinde hastane içindeki birimlere toplam 7 bin 150 adet maske çıkışı yapılmış olup, halihazırda hastane deposunda 5 bin 400 adet maske mevcuttur. Ayrıca birimlere dağıtılan maske haricinde, süpervizöre acil bir durumda kullanılmak üzere 1 bin 230 adet maske verilmiş, kullanıma hazır halde bulundurulmaktadır. Titizlikle yürüttüğümüz bu süreçte gerek idarenin gerek İl Sağlık Müdürlüğümüzün herhangi bir zafiyeti bulunmamaktadır.

İDDİALAR ASILSIZ ÇIKTI

Sosyal medya üzerinden yapılan "sağlık personeline ve hastaya dağıtılacak maske yok" açıklamalarına itibar edilmemesi ile Devletimizin her daim vatandaşının yanında her ihtiyacını karşılayacak güç ve bekada olduğu hususunun bilinmesini kamuoyuna saygı ile arz ederim.