Türkiye’deki hizmet hiçbir ülkede yok

Türkiye'nin yurtdışında kalan vatandaşlarını tahliye için başlattığı operasyon kapsamında önceki gün İngiltere'den yurda gelen uçaktaki 272 kişiden biri olan Mislina Şirin (24), Çankırı'daki yurtta 14 günlük karantina sürecinde. İngiltere'ye iş kurmak için 13 Ocak'ta ablasının yanına gittiğini belirten Şirin, koronavirüsün bu ülkede de ortaya çıkmasının ardından çok zorlu bir süreç geçirdiklerini ifade etti. Türkiye'deki mücadele ve hizmetin İngiltere'de olmadığını kaydeden Mislina Şirin şunları söyledi:Orada virüs ülkeye girdikten sonra hızlı bir yayılıma geçti ve can kayıpları artmaya başladı. Hasta olursam tedavi olamamaktan, ölmekten korktum. Biran önce ülkeme dönmek istedim. Çünkü orada hiçbir sağlık güvencem yok. Covid- 19 tedavisi 34 bin lirayı buluyor.İngiltere'de gıda ürünü sıkıntısı, temizlik malzemesi, kolonya ve maske bulunmaz oldu.Komşulardan biri için ambulans çağırıldı. 60 yaş üstü olduğu için ambulans bile gelmedi. Hastaneye öyle herkesi almıyorlar. Bunları görünce bir an önce ülkeme gelmek ve ne olacaksa burada olsun istedim. Sağ olsun devletimiz bizi orada bırakmadı. İngiltere'de önlemler o kadar yetersiz ki buraya gelirken kullandığımız havalimanı girişinde hiçbir kontrol yoktu. Ta ki THY görevlileri bizim ateşimizi ölçüp maske dağıtana kadar. Uçağa bindik. Mesafeli oturmaya özen gösterdiler. Görevliler tamamen maskeli ve tulumluydu. Her türlü isteğimize güleryüzle karşılık verdiler. Bacağım ağrıdı dedim, ön tarafa aldılar. Yata yata geldim. Çok mutluyum şimdi. Yurtta karantinaya aldılar. Buradaki herkes iyi ki geldik diyor. Genç, yaşlı, öğrenci, çocuklu anne herkes var.Yurdun şartları, yapılan her bir şey beni daha şaşırttı. 5 yıldızlı otel gibi. İngiltere'de bulamadığım her şey burada bana bedava olarak verildi. Odama bırakılmış. Yemekler çok güzel gerçekten. Bunu da yapmazlar diyorsun banyoda mis gibi kokan havlularla karşılaşıyorsun. Yerler pırıl pırıl her oda da tek başına kalıyoruz. İnsanımızın sıcaklığını da özlemişim. Çankırı'ya geldiğimde şarj aletim bozuldu. Sosyal medyadan yazmıştım. Hemen biri bana şarj makinası getirdi. 'Karantina bitince alırım' diyor. Duygulandım gerçekten. İyi ki varlar. Allah bu büyük devletimizi korusun.