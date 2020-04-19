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Vefa Destek Gruplarından yandaşa değil vatandaşa hizmet! Basılan tüm gazeteler halka ulaştırıldı

Geçtiğimiz hafta ’nin birçok bölgesinde CHP’li belediyeler tarafından kapı kapı dolaşılarak ücretsiz Sözcü gazetesi dağıtılmıştı. Sözcü gazetesi de internet sitesinden gazeteyi dağıtan CHP’li belediyelerin listesini yayınlamıştı. CHP’li yandaşlara inat Türkiye’de dağıtımı yapılan tüm gazeteleri vatandaşlara ulaştırdı. Üstelik gazeteler ücretsiz dağıtılmayarak kayırmanın da önüne geçtiler.

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Giriş Tarihi: 19.4.2020 17:10 Güncelleme Tarihi: 19.4.2020 17:15 ABONE OL
Vefa Destek Gruplarından yandaşa değil vatandaşa hizmet! Basılan tüm gazeteler halka ulaştırıldı

CHP'li belediyelerin geçen hafta yaptığı yandaş medya kayırmasına karşılık Vefa Destek Grupları bu hafta sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşa Türkiye'de satışı gerçekleştirilen tüm gazeteleri ulaştırdı. Covid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanan illerde birçok belediye halka hizmet adına çeşitli hizmetlere imza atarken CHP'li belediyeler Sözcü Gazetesi'ne hizmet için kapı kapı dolaşarak gazete dağıtmıştı. Vefa Destek Grupları geçtiğimiz hafta yapılan kayırmaya karşılık tüm halka hitap ederek ücreti karşılığında basımı yapılan tüm gazetelerin dağıtımını gerçekleştirdi.

TEK KESİME DEĞİL HER KESİME DESTEK

Vatandaştan alınan vergilerle Sözcü gazetesine hizmet eden CHP'li belediyelerin aksine adaletin sağlanması amacıyla kollarını sıvayan Vefa Destek Grubu gönüllüleri sokak sokak gezerek her kesime istediği gazeteyi ulaştırdı. Geçtiğimiz hafta Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'de 48 saat sokağa çıkma yasağının uygulandığı gün mahalleri gezerek vatandaşlara kendi eli ve belediye imkânlarını kullanarak Sözcü Gazetesi dağıtmıştı. Gürün'ün davranışı, 'Büyükşehir belediye başkanının gözümüzün içine sokarcasına İstanbul merkezli bir gazeteyi sırf siyasi ideolojisi gereği ve özellikle de böylesine olumsuz ortamda vatandaşa dağıtıyor olmasını açıkçası yadırgadık.' şeklinde tepkilere neden olmuştu.

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Vefa Destek Gruplarından yandaşa değil vatandaşa hizmet! Basılan tüm gazeteler halka ulaştırıldı
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