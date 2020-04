Yine CHP yine yalan!

CHP bu kez Muğla'da ilginç bir yalana başvurdu. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün muhtaç vatandaşları yardım dağıtmak istediklerini fakat Valilik tarafından sokağa çıkma yalanı sebebiyle engellendiğini iddia etti. AK Parti İl Başkanı Kadem Mete'den sert bir yalanlama geldi.

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete şunları söyledi: Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı' Kamuoyuna bir duyuru yayınlayarak ihtiyaç sahiplerine yapacakları yardımların Muğla Valiliği'nce sokağa çıkma yasağı nedeni ile durdurulduğunu ilan etmiştir.

Oysaki sokağa çıkma yasağı bir hafta önceden duyurulmuş ve hangi hallerde istisna içerdiği de belirtilmiştir. Hal böyle iken, haftanın beş günü bekleyen Sayın başkanın sokağa çıkma yasağı başladığı gün yardım etmek aklına gelmiş ve bunun da Valilik tarafından durdurulduğunu belirterek aklı sıra "Ben yardım edeceğim ama devlet engel oluyor" algısı oluşturmaya çalışmıştır.

72 YAŞINDA ÇIPLAK ELLE SÖZCÜ GAZETESİ DAĞITMAYI MAKUL KABUL EDİYORSUNUZ...

Dünya ve insanlık tarihini değiştirecek kadar ağır bir salgın sürecinde bile hala siyasi hesap derdinde bir Büyükşehir Belediye Başkanı ile muhatap olmak son derece üzücüdür.

Bilim kurulunca belirlenmiş riskli yaş grubunda olmanıza rağmen 72 yaşında çıplak elle Sözcü gazetesi dağıtmayı makul kabul ediyorsunuz . Siz, sokağa çıkma yasağında koli fotoğrafını çekip sosyal medyada yardım etmek isteyen ama engellenen belediye başkanı pozu vermeyi meşru kabul ediyorsunuz.

Muğla'da Pandemi açısından durumun vahim olduğunu söyleyip, olur olmadık ölüm ve hastalık rakamları vererek tüm hemşerilerimizin bireysel ve toplumsal psikolojisine zarar vermeyi meşru kabul ediyorsunuz.

Tüm batı medeniyetlerinde sistem çökmüş içinde batı denen şeyin sembol ülkeleri olan İngiltere İtalya İspanya gibi devletler başta olmak üzere dünyanın bir çok ülkesi umudunu Türkiye'ye bağlamış ve Türkiye'den yardım talep etmektedir.

Böylesine başarılı ve örnek bir mücadele yürüten, zorda olan her vatandaşımıza, şirketlere, kurumlara her konuda destek olan devletimiz ile dayanışmak, bu topraklarda yaşayan her bir kamu görevlisinin ödevidir.

Kimsenin, bu dönemde, devletin iş yapmasına mani olmasına, devletin gücünün örselenmesine, sürecin en sağlıklı şekilde yürütülmesi için canla başla çalışan kamu görevlilerinin işini zorlaştırmasına ve nihayetinde kimsenin haddini aşmasına müsaade etmeyeceğiz.

Sn Büyükşehir Belediye Başkanı, vatandaşlarımıza kaç koli yardım yapar kimlere ulaştırır bilemem. Ama kendisi tüm Muğlalı hemşerilerimize, tek bir elden bir defada yardımda bulunmak istiyorsa ülkenin en pahalı su fiyat tarifelerinden birine mahkum olan vatandaşlarımızdan Nisan Mayıs ve Haziran aylarında su parası almasın.

Devletin vergilerini ötelediği, bazı alacaklarını almayacağını açıkladığı bu üç ay için siz de en azından su parası almayın. Zaten dokuz ay için alacağınız su parası bir çok ilin 12 ayda aldığından çok daha fazla olacaktır. Haydi buyurun. Show değil hizmet zamanı.