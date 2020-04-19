Yunanistan’daki 160 Türk için yuvaya dönüş zamanı

unanıstan'da

3 Nisan'da karantinaya alınan El Venizelos isimli gemide bulunan 152 Türk ve 8 yabancı ülke vatandaşının Türkiye'ye getirilmesi süreci başladı. Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, bir kısmı otellerde bir kısmı gemide karantinada bulunan 152 Türk ve 8 yabancı ülke vatandaşının karantina süresinin dün gece dolduğunu, bu gece otobüslerle İpsala sınır kapısından Türkiye'ye girişlerinin gerçekleşmesinin öngörüldüğünü söyledi. Karantina sürecinde Türk vatandaşlarının durumlarının yakından izlendiğini vurgulayan Özügergin, "Yapılan son sağlık kontrollerine göre, seyahate engel bir durumlarının olmadığı ilgili birimlerce tarafımıza bildirilmiştir" ifadelerini kullandı.