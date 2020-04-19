Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Yunanistan’daki 160 Türk için yuvaya dönüş zamanı

’daki 160 Türk için yuvaya dönüş zamanı

Giriş Tarihi: 19.4.2020 ABONE OL
Yunanistan’daki 160 Türk için yuvaya dönüş zamanı
Yunanıstan'da 3 Nisan'da karantinaya alınan El Venizelos isimli gemide bulunan 152 Türk ve 8 yabancı ülke vatandaşının Türkiye'ye getirilmesi süreci başladı. Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, bir kısmı otellerde bir kısmı gemide karantinada bulunan 152 Türk ve 8 yabancı ülke vatandaşının karantina süresinin dün gece dolduğunu, bu gece otobüslerle İpsala sınır kapısından Türkiye'ye girişlerinin gerçekleşmesinin öngörüldüğünü söyledi. Karantina sürecinde Türk vatandaşlarının durumlarının yakından izlendiğini vurgulayan Özügergin, "Yapılan son sağlık kontrollerine göre, seyahate engel bir durumlarının olmadığı ilgili birimlerce tarafımıza bildirilmiştir" ifadelerini kullandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
ARKADAŞINA GÖNDER
Yunanistan’daki 160 Türk için yuvaya dönüş zamanı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA