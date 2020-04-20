Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Burdur Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel'e yönelik saldırıya ilişkin Başsavcılık'tan açıklama

Yeşilova Belediye Başkanı 'e yönelik saldırıya ilişkin Başsavcılık'tan açıklama

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Yeşilova Belediye Başkanı ve eşinin uğradığı silahlı saldırıya ilişkin açıklama yapıldı. Başsavcılık, 4 kişinin gözaltında olduğunu belirtti, tahliye olan hükümlüler arasında oldukları iddialarını ise yalanladı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 20.4.2020 17:35 Güncelleme Tarihi: 20.4.2020 17:47 ABONE OL
Burdur Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel'e yönelik saldırıya ilişkin Başsavcılık'tan açıklama

Burdur Yeşilova Belediye Başkanı ve eşi Fatma Şenel'in ikametlerine gelen şahıslarca ateşli silahla yaralanmaları olayıyla ilgili olarak Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı.

Başsavcılık tarafından, olayla alakalı Yeşilova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında dört şüpheli şahsın yakalanarak gözaltına alındığı açıklandı. Ayrıca kimlik tespiti yapılan üç şüphelinin arandığı ve olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak titizlikle devam ettiği belirtildi.

Diğer yandan şüphelilerin son yargı paketi ile ceza evinden tahliye olan hükümlüler arasında yer aldıkları iddialarının asılsız olduğu belirtildi.

Yalan terörü bu defa Salda Gölü üzerinden yapıldı! Son dakika: İçişleri'nden belediye başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel'e yönelik silahlı saldırı ile ilgili flaş açıklama



GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
ARKADAŞINA GÖNDER
Burdur Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel'e yönelik saldırıya ilişkin Başsavcılık'tan açıklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA