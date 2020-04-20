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'da yeni tip koronavirüsü yenen 26 kişi daha alkışlarla taburcu edildi

'daki Yakutiye Araştırma Hastanesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 26 kişi daha alkışlar eşliğinde taburcu edildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 20.4.2020 18:21 Güncelleme Tarihi: 20.4.2020 18:38 ABONE OL
Erzurum'da yeni tip koronavirüsü yenen 26 kişi daha alkışlarla taburcu edildi

Atatürk Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, durumları şüpheli görüldükten sonra yapılan testleri pozitif çıkan ve üniversitenin Yakutiye Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan 26 kişinin tedavileri tamamlandı.

Hastalar, sağlık çalışanlarının alkışları arasında hastaneden ayrıldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Hastane Başhekimi Prof. Dr. Fuat Gündoğdu, hastanelerinin koronavirüs tedavisinde önemli aşama kaydettiğini belirtti.

Hastanelerinden bugüne kadar toplam 86 kişinin taburcu edildiğini aktaran Gündoğdu, küresel bir tehdit haline gelen pandemi ile mücadeleyi titizlikle sürdürdüklerine dikkati çekti.

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"HASTANE PLAZMA TEDAVİSİNE HAZIR"
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı da hastanelerinin, tedavisi tamamlanan ve iyileşen Kovid-19 hastalarından kan örnekleri alınarak antikorlarının saptandığı, bu doğrultuda uygun görülecek hastalar için plazma tedavisine hazır hale getirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kovid-19 antikoru saptanan kişilerden kan örneği alınarak idiotip antikor yöntemiyle aşı geliştirme ve aynı zamanda kök hücre tedavisi için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Diğer taraftan Kovid-19 tedavisinde kullanılan ve acil ihtiyaç duyulan ilaç etken maddelerinin sentezi ile çeşitli testlerini yapabilmek için projemizi hızlıca hazırladık ve ilgili makamlara sunduk."

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Erzurum'da yeni tip koronavirüsü yenen 26 kişi daha alkışlarla taburcu edildi
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