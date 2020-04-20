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Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez, annesinin cenaze namazını gıyabında kıldırdı

Eski Diyanet İşleri Başkanı 'in annesi , korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 20.4.2020 17:41 Güncelleme Tarihi: 20.4.2020 17:52 ABONE OL
Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez, annesinin cenaze namazını gıyabında kıldırdı
Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in yeni tip korona virüs nedeniyle Gaziantep'ta bir hastanede tedavi gören annesi Sıdıka Görmez, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Cenaze, işlemlerinin tamamlanmasının ardından hastaneden alınarak Nizip ilçesine bağlı Çanakçı Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi. Mehmet Görmez annesinin cenaze namazını ise defin işlemi gerçekleştiği esnada mezarlık önündeki alanda gıyabında kıldırdı. Namaz sonrasında Görmez, tüm sevenlerine evlerinde 3'er kişilik cemaatler halinde cenaze namazı kılmaları ve dua etmeleri için çağrıda bulundu.
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Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez, annesinin cenaze namazını gıyabında kıldırdı
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