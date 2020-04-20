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Kirli algı böyle ifşa edildi

ANKARA Gündem
Giriş Tarihi: 20.4.2020 ABONE OL
Kirli algı böyle ifşa edildi
CHP'li belediyelerin, salgınla mücadelede devletten ayrı paralel faaliyet yürüterek oluşturmak istediği kirli algıya sosyal medyadan büyük tepki yağdı. Kara propagandaya dikkat çekmek için Twitter'da açılan "CHP bunu neden yapıyor?" başlığı, Türkiye'de en çok öne çıkan başlık oldu. Binlerce kullanıcı, #CHPbunuNedenYapıyor başlığına yanıtlar verirken, CHP'li belediyelerin bu koordinasyonun bir parçası olmak yerine, "paralel faaliyet" yürütmesine büyük tepki gösterildi.

PEKİ CHP NE YAPIYOR?
CHP, belediyeleri eliyle özellikle kamu kampanyalarına katılmıyor, ya da bu kampanyaların dışında kalmayı tercih ediyor. Bunun yerine hastane, yardım, sağlık alanlarında "paralel faaliyet" yürüterek, hükumetin, devletin yetersiz kaldığı propagandasını amaçlıyor. Bir süre önce "Yerel hükümet", "merkezi hükümet" cümleleri ile başlayan kara propaganda kapsamında her kentte oluşturulan İl Pandemi Kurulları'na katılmayan CHP'li belediyeler paralel bilim kurulu, paralel hastane, paralel yardım organizasyonları ile adeta bu kara propagandaya hizmet ediyor.
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Kirli algı böyle ifşa edildi
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