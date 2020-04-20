Koronavirüsle ilgili Türkçe sözcük önerileri

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, yeni tip koronavirüsle ilgili, "pandemi" yerine "salgın", "bulaş" yerine "bulaşı", "peak" yerine "zirve", "entübe" yerine "solunum", "droplet" yerine "damlacık", "immün" yerine "bağışıklık", "pnömoni" yerine "zatürre", "filyasyon" yerine "türevi, türevsel" kelimelerinin kullanımını önerdi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala, "Bizleri aydınlatan hekimlerimiz ve bilim insanlarımızdan, kültürel sağlığımız söz konusu olduğunda da güzel dilimizin imkanlarını kullanmalarını hassaten rica ediyoruz" dedi.